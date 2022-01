Você sabia que o acúmulo de coisas em casa e a desordem estão relacionados a diferentes tipos de medos?

Como medo da mudança, medo de ser esquecido, medo da falta e também simboliza confusão, falta de foco, caos, instabilidade e pode significar incerteza sobre seus objetivos, sua identidade ou o que você quer da vida. Além disso, a desordem encontrada em alguns cômodos da casa reflete qual área de sua vida é problemática.

Por exemplo, diz-se que o armário, reflete como você está emocionalmente e que, uma vez organizado, seus conflitos internos se acalmarão, ou que uma colcha desbotada significa que sua vida amorosa também perdeu o brilho.

Você guarda objetos quebrados ou danificados há muito tempo pensando em consertá-los um dia? Eles simbolizam promessas e sonhos desfeitos e se se trata de eletrodomésticos, eletrônicos ou pratos, por exemplo, na cozinha ou no banheiro, significam problemas de saúde e riqueza.

Se você tem desordem em seu quarto, significa que você é uma pessoa que deixa as coisas inacabadas e que tem dificuldade em ter um parceiro estável ou um emprego.

Os berçários geralmente estão desordenados porque ainda não passaram pelo processo de saber o que querem da vida, mas estudos mostram que as crianças que mantêm seus quartos organizados tendem a se sair melhor na escola.

Diferentes tipos de acumulação

• Novo acúmulo: Esse acúmulo indica que você está tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo e que não está se concentrando no que fazer e que perdeu a direção.

• Acumulação antiga: refiro-me a objetos que você não usa há muito tempo e que estão empilhados no sótão, garagem, armários … Papéis de trabalho antigos e documentos em seu computador que você não usa mais, revistas de mais de 6 meses atrás ou roupas que você não usa há mais de um ano. Este é um reflexo de que você está vivendo no passado e está deixando suas velhas ideias e emoções tomarem conta do seu presente e isso, por sua vez, impede que novas oportunidades e pessoas entrem em sua vida.

10 coisas que você pode fazer hoje para controlar a desordem:

• Livre-se primeiro das coisas grandes: a bicicleta ergométrica que você não usa mais ou o ursinho de pelúcia gigante que você guarda da escola.

• Devolva as coisas que lhe emprestaram livros, roupas, ferramentas…

• Pegue o que estiver no chão e coloque-o em uma cesta ou saco até que você tenha tempo para colocá-lo no lugar.

• Recolha revistas, catálogos e jornais em uma sacola ou cesta.

• Tire do armário 10 roupas que você não usou no último ano e doe.

• Limpe as janelas, é uma forma figurativa e literal de deixar a luz entrar na sua vida.

• Esvaziar lixeiras, banheiros, cozinha, escritório; eles representam coisas que já não precisamos ou queremos em nossas vidas.

• Pegue as meias soltas que seu parceiro perdeu das gavetas do seu armário, você pode usá-las para limpar móveis.

• Limpe a mesa, arquive papéis que você não usa mais, revise e organize a correspondência recebida.

• Livre-se de canetas e marcadores que não funcionam.

O significado da desordem em nossa casa

Os seres humanos emitem mensagens e sinais de acordo com a disposição de nossos pertences pessoais, até mesmo em nossas gavetas. A acumulação de objetos é uma forma de emissão de sinais; muitos objetos dão o sinal de saturação de ideias, projetos e planos totalmente confusos, muito pouco estruturados e definidos.

A desordem altera a maneira de obter nossos objetivos. Bloqueia as vias de acesso das oportunidades e nos faz perder tempo, o que pode ser inestimável para estruturar nosso plano de vida de forma ordenada e disciplinada.

Dependendo de onde o distúrbio se acumula, é a mensagem ou sinal que está sendo transmitido:

• Se houver desordem ou objetos empilhados na entrada da casa, é interpretado como medo de se relacionar com outras pessoas.

• Se houver desordem ou objetos empilhados no armário, a mensagem é que você não tem controle sobre a análise e manuseio

de emoções.

• Se houver desordem ou objetos empilhados na cozinha, a mensagem ou sinal é de ressentimento ou fragilidade sentimental.

• Se houver desordem na mesa ou na área de trabalho, a mensagem é de frustração, medo e necessidade de controlar as situações.

• Se há desordem atrás das portas, a mensagem é de medo de não ser aceito pelos outros, uma sensação de se sentir constantemente vigiado.

• Se houver desordem sob os móveis, a mensagem é que as aparências recebem muita importância.

• Se houver desordem ou objetos acumulados na garagem, a mensagem é de medo e falta de capacidade de atualização.

• Se houver desordem e objetos empilhados por toda a casa, a mensagem é de raiva, preguiça e apatia em relação a todos os aspectos da vida.

• Se houver desordem ou objetos acumulados nos corredores, a mensagem é de conflitos para comunicar, medo de dizer e expressar o que se deseja na vida.

• Se houver desordem ou objetos acumulados na sala, a mensagem é de medo de rejeição social.

• Se houver desordem no refeitório, a mensagem é de medo de não dar passos firmes e sólidos, sentimento de dominação da família.

Sobre a desordem Louise L. Hay diz:

Abra espaço para o novo Sim, abra espaço para o novo. Esvazie a geladeira, jogue fora todos aqueles pedaços embrulhados em papel alumínio. Limpe os armários, livre-se de tudo o que você usou nos últimos seis meses. E se você não o usa há um ano, isso definitivamente acabou em sua casa, então venda-o, troque-o, doe-o ou queime-o.

Armários desordenados refletem uma mente desordenada. Ao limpar os armários, diga a si mesmo que está limpando seus armários mentais. O Universo adora gestos simbólicos.



