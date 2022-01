Aviso: Prossegue o calorão essa semana devido uma intensa onda de calor intensa

AVISO – CALOR INTENSO – SCHEUER/COUTINHO

Prossegue o calorão durante essa semana incluindo o sábado e domingo devido uma intensa onda de calor (fortíssima massa de ar quente com caracteristica tropical) entre a região da Argentina, Paraguai e RS influenciando o estado SC e o PR. Temperaturas próximas ou acima dos 34/39ºC em todas as regiões catarinenses sendo que em algumas áreas do Extremo Oeste e Litoral Sul os termômetros podem atingir ou passar do patamar dos 40/43ºC. No Oeste, Meio Oeste, Vale do Itajaí máximas próximas dos 36/39ºC, 33/36ºC na Serra e 35/39ºC entre a Grande Florianópolis ao Norte do estado. Possível quebra de recorde em relação as máximas e mínimas nos últimos anos.

TEMPORAIS DE VERÃO: Risco de Temporais de verão (chuva forte, granizo e ventania) e pontualmente alguma tempestade com transtornos (chuva torrencial, raios, granizo e vendaval), não pode ser descartada entre devido o intenso calor associado à alta disponibilidade de umidade na baixa atmosfera e os elevados índices de instabilidades.

Dicas:

1 – Evite exposição prolongada ao sol.

2 – Use chapéu, boné e protetor solar.

3 – Tomar bastante água para manter o corpo hidratado.

4 – Cuidado redobrado em piscinas, rios e cachoeiras (afogamentos).

5 – Atenção com a comida fora da geladeira.

6 – Desligue/retire da tomada os eletrodomésticos ao sair de casa.

7 – Em caso de tempestades procure um abrigo, especialmente na praia e campo aberto.

Aviso emitido: 17/01/2022

por: Piter Scheuer – Ronaldo Coutinho