Criminosos ateiam fogo em turista que dormia no centro de Florianópolis

Um grupo de criminosos ateou fogo em um turista de 40 anos que dormia em uma avenida na região central de Florianópolis. O crime ocorreu na madrugada de sábado (15).

A tentativa de homicídio foi registrada no 4º Batalhão da Polícia Militar. De acordo com reportagem do portal UOL, a vítima era de Presidente Prudente (interior de São Paulo). Ele estava hospedado em um hostel perto da Lagoa da Conceição.

Vítima de queimaduras foi encaminhado ao Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago, em Florianópolis – Foto: Montagem/Divulgação/PM/Reprodução/UOL/Divulgação/UFSC

Como planejava voltar para casa de ônibus na manhã de ontem, decidiu esperar pelo horário de embarque perto dos equipamentos de exercícios da avenida Beira-Mar, no centro da cidade, quando pegou no sono.

Segundo informou a PM ao portal UOL, o rapaz acordou assustado com a sensação de que um líquido escorria pelo seu corpo. Ao despertar, percebeu que estava pegando fogo, se levantou e pulou na água.

Ao fundo, o turista disse ter ouvido vozes e risadas, mas não conseguiu identificar as pessoas. Os criminosos também queimaram a mochila do rapaz, onde estavam documentos, dinheiro e o celular.

O turista, de acordo com o portal UOL, é casado e trabalha como açougueiro. Ele só foi socorrido porque um ciclista o encontrou e ligou para uma ambulância.

O rapaz foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Universitário. Ele passa bem, apesar dos ferimentos nos membros inferiores. A polícia abriu investigação para identificar os autores do crime.

Fonte: Yahoo Notícias