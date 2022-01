Mãe de Bolsonaro morre aos 94 anos no interior de São Paulo

Morreu aos 94 anos Olinda Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro (PL), em Registro, no interior de São Paulo.

O anúncio foi feito na madrugada desta sexta-feira (21/1) pelo próprio presidente no Twitter. A causa da morte não foi informada. Bolsonaro está no Suriname, em viagem com agenda voltada à cooperação na área de energia. Hoje, ele iria à Guiana, mas já confirmou que se prepara para retornar ao Brasil.

“Com pesar, o passamento da minha querida mãe. Que Deus a acolha em sua infinita bondade”, postou o político. O texto acompanha um vídeo em homenagem à idosa.

Olinda estava internada desde segunda-feira (17/1) em um hospital de Registro, a 56 km de Eldorado, onde morava. A família não revelou o motivo.



Dona de casa, a idosa nasceu em 1927, em uma família de imigrantes italianos. Era viúva do dentista prático Percy Geraldo Bolsonaro, morto em 1995. O casal teve sete filhos, o presidente é o terceiro.

Eduardo Bolsonaro, filho ’03’ do presidente, também lamentou a morte da avó. “Na memória, momentos doces da minha infância até os mais recentes com ela e sua risada peculiar”, escreveu o deputado no Instagram.