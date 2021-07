Projeto de aproximadamente “1 milhão de reais” da APAE de São Joaquim é aprovado junto ao PRONAS-PCD

A vice-prefeita Ana Melo esteve presente na solenidade de inauguração do projeto e garantiu que a prefeitura sempre será parceira, não apenas neste mas também em outros projetos importantes. “Cavalos é minha paixão, estou no tradicionalismo a muitos anos, os alunos da APAE vão amar esta experiência,” disse Ana Melo.

A APAE de São Joaquim iniciou a execução um projeto enviado no ano de 2019, que foi viabilizado neste ano, através da dedução do imposto de renda de pessoas física e jurídica pelo Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência PRONAS/PCD, tendo como patrocinador do projeto o banco ITAÚ UNIBANCO, com prazo de execução 24 meses, no valor R$ 958.000,00.

Deste modo, os incentivos fiscais são regulamentados por leis específicas no âmbito federal, estadual e municipal. No caso do PRONON e PRONAS/PCD, os incentivos são federais e referentes ao Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas.

O objetivo geral do projeto é promover o atendimento especializado para a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência intelectual e/ou múltipla, promovendo seu desenvolvimento biopsicossocial, facilitando sua inclusão junto à família e sociedade, para o exercício pleno de sua cidadania.

Importante frisar, que o projeto é uma ‘’Ampliação dos Programas da APAE de São Joaquim’’, que já eram executados pela instituição, como atendimento domiciliar e institucional, contemplando também a Equoterapia. As vagas nas terapias serão oferecidas aos atuais 97 alunos da APAE São Joaquim e 6 atendidos em domicílio, totalizando os 103 usuários da instituição e beneficiários deste projeto.

Através deste projeto, serão ampliados e também diversificados os atendimentos, como é o caso dos atendimentos domiciliares que, atualmente, são realizados apenas por dois profissionais (fisioterapeuta e assistente social) e com o projeto serão realizados por mais três (fonoaudiólogo, psicóloga e terapeuta ocupacional).

Os atendimentos em equoterapia acontecem com a parceira do CTG Minuano Catarinense, do Parque de Exposições de São Joaquim (parceria com a Prefeitura) e no Espaço Remate (parceria com o Sindicato Rural).

A Equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo nas áreas da saúde, educação e equitação buscando o desenvolvimento biopsicossocial dos praticantes. O cavalo é utilizado como mecanismo de reabilitação do praticante por ser um animal dócil, de porte e força, que se deixa montar, manusear e se transforma em amigo do praticante, criando um relacionamento de afeto e confiança.

Os atendimentos de Equoterapia serão realizados uma vez por semana, para alunos que foram selecionados pela equipe Multidisciplinar e passaram por avaliação Médica. Podendo ser ofertado para pessoa da comunidade de São Joaquim, que se enquadre nos critérios do programa para PCD.

Foram contratados para este programa os profissionais: Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Equitador e Médico Veterinário. Também a locação do Cavalo, elemento primordial para o funcionamento desta terapia.

Os atendimentos Domiciliares (na residência do usuário) com foco na habilitação e reabilitação física, cognitiva e social de pessoas com deficiência e suas famílias. Para este trabalho já foram contratados os seguintes profissionais: Fisioterapeuta, Assistente Social e Psicóloga, a entidade está ainda tem vagas para Fonoaudióloga e Terapeuta Ocupacional para completar a equipe do atendimento domiciliar.

Já os atendimentos na instituição, visam complementar o trabalho já existente onde os usuários e seus familiares se beneficiarão do trabalho realizado pelos especialistas contratados para este programa que são os mesmos do atendimento domiciliar e ainda mais uma Naturóloga.

O Projeto também conta com uma coordenadora Geral, para dar andamento às atividades propostas acima. Para tanto, o apoio do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência – PRONAS/PCD foi fundamental para o financiamento e execução deste projeto.

O Sr. Elto Vieira Machado e a Sra. Luciane dos Santos Velho, presidente e diretora respectivamente, juntamente com a diretoria da entidade, sentem-se muito honrados e felizes em poder através deste recurso do PRONAS- PCD com apoio do patrocinador Oficial do Projeto ITAÚ UNIBANCO, poder oferecer aos alunos, familiares e comunidade Joaquinense, um serviço desta magnitude. “Mesmo em tempos de Pandemia nos orgulhamos desta importante conquista e acreditamos que notícias como esta fazem a diferença positivamente, diante da atual situação em que o mundo está vivenciando”.

Fotos: Dionata Costa