Homem morre afogado no rio Canoas na Serra

Um homem de 32 anos morreu afogado na manhã deste domingo (23) após entrar e logo submergir nas águas do lago da usina do rio Canoas nas proximidades da Balsa Santa Ana, na divisa entre Anita Garibaldi, na Serra, e Abdon Batista, no Meio Oeste catarinense.



Segundo o Corpo de Bombeiros de Curitibanos, que atendeu a ocorrência, a vítima posteriormente identificada como sendo Antonio Adair Alves, e que morava em Anita Garibaldi, estava acompanhado de um amigo quando entrou no rio Canoas na manhã deste domingo e logo submergiu.



Equipes de buscas formada por mergulhadores e do cão Hunter do Corpo de Bombeiros de Curitibanos iniciaram os trabalhos para tentar localizá-lo, logrando êxito nas buscas, porém, a vítima já encontrava-se sem vida.

O corpo foi retirado da água e acionado o Instituto Geral de Perícias (IGP) que encaminhou o corpo até o IML, em Lages, também na Serra Catarinense, para os procedimentos cabíveis.



Com informações da Rádio Alegria FM, de Anita Garibaldi, e do Correio Camponovense.