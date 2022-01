Jovem cantora catarinense morre em grave acidente no Rio Grande do Sul

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e três carros deixou três pessoas feridas e uma que veio a óbito, nesta sexta-feira (21/01), na ERS 407, em Xangri-Lá.

Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), houve um engavetamento no quilômetro 10 da estrada por volta das 16h.

O grave acidente de carro em Xangrilá, litoral gaúcho, tirou a vida da jovem Karine De Lavechia Rodrigues.

Karine tinha apenas 32 anos, filha de Maria das Graças De Lavechia e de Anísio Rodrigues (já falecido).

Ela residia em Sombrio (SC).

Segunda uma prima de Karine, a Josiane, bastante abalada com a morte prematura da prima, disse que ela cantava com seu namorado.

A dupla estava indo muito bem e ele também estava no acidente, mas está fora de perigo, já ela foi para a UTI no Hospital de Capão da Canoa, mas não resistiu.

O CRBM informou que o motorista do caminhão, que seguia em direção a Capão da Canoa, não conseguiu frear a tempo, quando percebeu a retenção no acesso à Estrada do Mar.

Ele atingiu um Pálio Weekend, que estava à frente. O automóvel acabou colidindo em um Fox vermelho, que acabou invadindo a pista contrária e bateu em um Fox branco, que vinha no sentido oposto.

O motorista do caminhão e a condutora do Pálio Weekend ficaram presos nas ferragens, foram resgatados e encaminhados para o Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa.

