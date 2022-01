Bom Jardim da Serra proíbe todos os eventos para conter onda de COVID em 2022

A cidade de Bom Jardim da Serra, publicou manhã desta última segunda-feira (31) um decreto a realização de eventos em todo município. “Ficam proibidos à realização de eventos sociais, como festas, shows, bailes, rodeios e torneios de qualquer gênero e espécie, campeonatos de qualquer modalidade esportiva, festas particulares, sejam elas de qualquer gênero e espécie.”

A nova variante trouxe um número elevado de novos casos fazendo com que o município atingisse cerca de 150 casos ativos. E o decreto, assinado pelo prefeito exercício, César Nezi, tem o objetivo de barrar o aumento de casos no município bonjardinense, inclusive com a aplicação de multa de 500 reais para quem não estiver usando máscaras em vias públicas e multa de 1.000 (por pessoa) em caso de aglomerações ou festas clandestinas.