Após ataque de abelhas Agricultora morre em SC

Uma agricultora de Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí, morreu no domingo (30) após um ataque de enxame de abelhas. Denize Savalagio Kniess, de 29 anos, teria recebido mais de 100 picadas.

O acidente ocorreu no dia 27 de janeiro. Denize recebeu os primeiros atendimentos médicos no Hospital e Maternidade Maria Auxiliadora, em Presidente Getúlio. No dia 28, no começo da tarde, ela foi transferida ao Hospital Doutor Waldomiro Colautti, de Ibirama, onde chegou a ser intubada em estado gravíssimo, segundo a direção da unidade.

Denize precisou ser levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e morreu às 5h de domingo. O corpo foi velado no salão da Igreja Católica de São José, em Presidente Getúlio. O sepultamento está marcado para as 9h30 desta segunda-feira (31). Ela deixa marido e uma filha de 5 meses.

Desde o início do ano foram registrados outros ataques de abelhas na região. No dia 9 de janeiro, 11 pessoas ficaram feridas em Blumenau. Três pessoas precisaram ser levadas ao Hospital Santo Antônio.

Uma moradora de Guabiruba também foi atacada por um enxame. Ela conseguiu pedir socorro ao vizinho, que chamou os bombeiros. A vítima trabalhava roçando uma plantação de palmito quando ocorreu o acidente e precisou ser hospitalizada.

Fonte: G1