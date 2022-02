Rainha Elizabeth 2ª faz 70 anos de reinado

Neste domingo, 6, a rainha Elizabeth II, da Inglaterra, se torna o primeiro monarca britânico a completar setenta anos de reinado. A marca histórica será celebrada ao longo do ano todo, com o destaque ocorrendo em junho, quando haverá um feriado de quatro dias.

Elizabeth ascendeu ao trono no dia 6 de fevereiro de 1952, sucedendo ao pai, rei George VI. Elizabeth, então com 25 anos de idade, encontrava-se no Quênia com o marido, príncipe Phillip (1921-2021), quando recebeu a notícia da morte do pai e de sua imediata ascensão.

A conta oficial da Família Real da Inglaterra publicou neste domingo (6.fev.2022) uma foto da Rainha Elizabeth II para comemorar os 70 anos de trono da chefe de Estado mais longeva da coroa britânica….

A publicação conta ainda sobre a caixa vermelha, presente em diferentes fotos da rainha ao longo dos anos, e simboliza o objeto em que a rainha recebe jornais diários de seus secretários particulares quando não está pessoalmente….

A rainha em Sandringham House, Reino Unido.

O príncipe de Gales, Charles, sucessor da coroa britânica, e sua esposa Camila, duquesa da Cornualha, divulgaram uma carta saudando a rainha pelos seus 70 anos como chefe de Estado…

“A devoção da rainha ao bem-estar de todo o seu povo inspira admiração ainda maior a cada ano que passa”, diz um trecho da mensagem….

O Reino Unido prepara diversas comemorações para os 70 anos de trono de Elizabeth II. Eventos, desfiles e cerimônias devem acontecer em junho, início do verão no hemisfério norte….