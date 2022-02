A Festa de 15 anos de Ana Eliza Rodrigues de Liz em São Joaquim

A bela Ana Eliza Rodrigues de Liz comemorou em grande estilo o seu aniversário de 15 anos juntamente com seus amigos e familiares.

A comemoração ocorrreu no Clube Astréa com direito a uma cerimonial onde Ana Eliza troucou seus tênis por um sapato de salto alto no rito de passagem peles seus 15 anos.

Ana Eliza chegou acompanhada pelos Tios Marília e Mayconn, maninha Manu e seus Avós Adenir e Regina e Irmãs Thainá e Thais. Ela é filha de Pai Jackysonn Souza de Liz (in memória) e de Kely Rodrigues, irmã Maria Luiza Rodrigues, avós Enio e Glória, tia Karine e primos João Vitor e Maria Eduarda.

Veja o vídeo:

Muitos elogios também para os doces e salgados servidos aos convidadoes, a decoração do novo espaço de eventos do Clube Astréa estava perfeita. Aplausos também para os DJ’s que embalaram a festa e a tradicional valsa dos 15 anos de Ana Eliza.

Veja as imagens: