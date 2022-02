Restaurante suspenso é a novidade em Balneário Camboriú; De tirar o fôlego

Clientes poderão curtir as refeições a 40 metros de altura em cidade litorânea. Balneário Camboriú ganhará mais uma atração turística de tirar o fôlego. É a Gitanna Lounge Air, o primeiro restaurante suspenso que chega ao litoral catarinense, que será inaugurado dia 10 de fevereiro, às 18 horas, na Rodovia Interpraias.

O novo empreendimento é uma mistura múltipla de percepções, memórias e imaginação. Uma experiência gastronômica, onde os sentidos serão estimulados em todos os momentos aos convidados com lounge exclusivo, menu especial e preparação de drinks a 40 metros de altura.

Fazer refeição com os amigos em um visual deslumbrante de umas das praias mais incríveis do Brasil. Quem tem muita coragem e muito estômago (literalmente) pode experimentar o Gitanna Lounge Air, que está presente em mais de 70 países e agora chega em Santa Catarina. “É um desafio e uma grande experiência. Nosso empreendimento é para todas as idades e mais um grande atrativo para essa cidade fantástica que é Balneário Camboriu”, exalta um dos sócios, o empresário César Azevedo.

São 20 lugares em uma plataforma que é erguida a 40 metros de altura. Por estar em um mirante, o cliente pode ter a sensação de estar a mais de 70 metros de altura com uma vista alucinante de toda a orla de Balneário Camboriú e Praia Brava. A experiência varia de 40 a 70 minutos de acordo com o formato escolhido. A escolha dos assentos é definida por ordem de chegada.

Com informações EXTRA Notícias