Mini viatura elétrica é doada para escolinha de trânsito na Serra Catarinense

O programa educacional de Educação para o Trânsito, desenvolvido pela 1ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária (PMRv), em Painel, apresentou na tarde de quarta-feira (2), a sua mais nova aquisição. Um carrinho elétrico, que será empregado nas ações desenvolvidas pela sua escolinha de trânsito, que atende regularmente as crianças do ensino básico e fundamental da escolas públicas e privadas da região serrana.

Foto: PMRV, divulgação

A mini viatura, modelo Ford Ranger, igual as viaturas da PMRv, é mais uma aliada, que irá potencializar a compreensão prática dos ensinamentos teóricos repassados em sala de aula.

A aquisição só foi possível graças a mais uma parceria público-privada firmada com a empresa Baesa – Energética Barra Grande S/A, com sede em Anita Garibaldi, que desde o ano de 2018 tem sido uma essencial parceira do programa educativo da PMRv.

O programa educacional, direcionado às escolas da sede da 1ª Companhia, tem como objetivo principal levar às crianças orientações teóricas e práticas, sempre de forma lúdica, que reforçam questões básicas fundamentais e a capacidade de entender e diferenciar as situações de risco e as condutas seguras no trânsito.