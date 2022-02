Uma Carreta bitrem, de Fraiburgo, acabou se perdendo no centro de São Joaquim na manhã desta quinta (10) e tentou fazer a curva da Casa de Pedra, resultando na destruição de vasos e plantas no Boulevard de São Joaquim.

O motorista alega que se perdeu e acabou entrando por engano no centro da cidade. A Prefeitura de São Joaquim fez contato coma empresa de Logística de Fraiburgo que se reponsabilizou em arcar com os danos ao patrimônio público no centro da cidade.

Veja o vídeo e as imagens: