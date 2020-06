Barbearia Vip chega à cidade de Lages na Serra Catarinense

A rede BARBEARIA VIP, com 41 unidades, é a maior rede de estética

masculina da América Latina e chega a Lages no início deste inverno.

Pelo potencial econômico e como polo da região serrana, Lages sempre

esteve nos planos de expansão da empresa sediada em Florianópolis. A unidade estará localizada no coração da cidade, no centro de Lages, próximo ao parque Jonas Ramos.

Além dos serviços de cabelo e barba, a barbearia possui sistema open

bar, mesa de sinuca, TV individual e games.

A Barbearia Vip conta com uma nova linha de roupas, rótulo próprio de

cerveja (a Beer Vip) e também linha própria de produtos cosméticos.

Mesmo com a crise, a PROCURA POR FRANQUIAS CRESCEU 300% em relação ao

mesmo período do ano passado. Victor Conceição, CEO da MAIOR REDE DE

ESTÉTICA MASCULINA DA AMÉRICA LATINA, aponta que a segurança motivou

os empresários com liquidez a investir no modelo de franquia de

“barbearia premium”, conceito que a rede trabalha há 22 anos.

Um marco para esta nova fase é a ABERTURA DA PRIMEIRA FRANQUIA

INTERNACIONAL da marca recentemente em Lisboa, Portugal. A rede tomou

todas as medidas de segurança e higiene, como termômetro (medição da

temperatura), distribuição de máscaras e álcool gel.

Além de Lages, a franquia estará inaugurando novas unidades em Florianópolis e Rio de Janeiro, e a primeira em Miami.