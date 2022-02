Cervo exótico é encontrado no centro de São Joaquim

Um cervo exótico foi encontrado no centro de São Joaquim, na manhã deste domingo (13). Conhecido como ‘Chital’, Conhecido como ‘Chital’ (Axis axis), é um cervídeo nativo das florestas da Índia, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Butão, e em menor número, Paquistão.

O animal foi avistado perambulando pelos quintais da Rua Paulo Bathke. Com a pata quebrada e com ferimentos no focinho ele foi socorrido por um casal de dentistas que capturou o animal e acionaram o IBAMA.

“Ele forçou o portão (de vidro) e conseguiu entrar em nosso Jardim, vimos que ele estava machucado, amarramos, demos água e ligamos para o IBAMA que virá recolher o animal. ” contou o Dentista João Paulo Bett.

Esse é um cervo exótico, da região da Índia, Sri Lank e Nepal e não se sabe como ele veio parar em São Joaquim.

“Como os cervídeos possuem entre suas caracteristicas a timidez, e por serem arredios e medrosos, com isto eles são muito assustados e podem morrer de stress e ocasionar ataque no coração.” Contoui o Biólogo Bruno Hartmann.

