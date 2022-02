Ford Ranger capota na SC-114 próximo ao rio Lava Tudo em São Joaquim

Na manhã desta segunda-feira (14), o trem de Socorro de São Joaquim/SC, foi acionado para atender um capotamento na SC-114 sentido Lages/SC, com vítimas, próximo a Ponte do Lava Tudo.

Chegando ao local foi confirmada a natureza da ocorrência, uma saída de pista aonde o veículo Ford Ranger azul, placas de Correio Pinto, encontrava-se aproximadamente a 10 metros da pista lateralizado em uma árvore. Todas as 05 (cinco) vítimas já estavam fora do veículo deambulando no acostamento da SC114, consciente e estáveis.

O primeiro atendimento às vítimas foi realizado pela equipe da UNIMED que passava pelo local. A guarnição do ASU 413 prestou atendimento a 03 (três) vítimas.

As vítimas foram imobilizadas e conduzidas ao hospital. No local ficaram 02 (duas) vítimas, um masculino, 29 anos e outro de 30 anos, sendo atendidos pela guarnição da USB 02. Após o atendimento, o local foi deixado aos cuidados da PRE do Painel/SC.

