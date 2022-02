Aulas de Pilates em São Joaquim no Studio Anieli Dias; Leve uma vida mais saudável

Com atendimentos em São Joaquim a Educadora Física, Anieli Fabiani Dias, especializada em Pilates, pós graduada em Pilates, trabalha com a missão de proporcionar melhoria na qualidade de vida das pessoas de todas as idades seja mulheres ou homens, buscando o equilíbrio entre corpo e mente. Instrutora Bacharel em Atividades físicas, capacitada para oferecer um pilates clínico, clássico e funcional, conseguindo fornecer saúde de maneira prática, segura e eficaz, para pessoas que procuram cuidar da sua saúde e bem estar.

Instrutora de Pilates, pós graduada em pilates, com Workshop de cintura escapular, cintura pélvica, joelho e tornozelo. Instrutora de LPF, Técnica em Liberação Miofacial, Técnica em Kinesio Tape. Com exercícios personalizados, respeitando a individualidade de cada um, o Studio Arieli Dias oferece Pilates às pessoas que buscam melhoria, de algum desconforto patológico ou para aumentar a flexibilidade e tonificação dos músculos, além de combater dores, melhorar a postura, aumentar a força, entre outros benefício. É realizado um trabalho personalizado, conforme a necessidade do aluno.

Como Funciona?

O pilates é uma modalidade que trabalha o corpo como um todo, visando a promoção da saúde.

O método tem como objetivo trabalhar:

-Fortalecimento;

-Coordenação motora;

-Equilíbrio;

-Concentração;

-Respiração.

Sobre Pilates

Pilates é uma técnica que tem como objetivo trabalhar o corpo, melhorar a flexibilidade, postura, o alongamento e a melhora da respiração...

Pilates é um conjunto de exercícios que são realizados no solo ou em equipamentos exclusivos, que visa o total e completo controle e conexão entre corpo e mente, devolvendo e restaurando a saúde de indivíduos em condições patológicas, assim como promovendo um aumento da qualidade de vida para pessoas saudáveis.

Confira 6 benefícios do pilates:



1 – Resistência física: tonifica a musculatura e aumenta a flexibilidade;

2 – Corrige problemas posturais: promovendo menor atrito nas articulações;

3 – Aumento da concentração: melhorar a respiração e a resistência mental;

4 – Promove o relaxamento: aumentando a disposição e o bem-estar, elevando a autoestima;

5 – Ajuda no controle de peso; eliminando as toxinas, pois o pilates tonifica a musculatura principalmente do abdômen, acaba acelerando o metabolismo e transformando a gordura em massa muscular.

6 – Melhora a qualidade do sono: através do equilíbrio de todas as funções do corpo.

Vem praticar pilates e você sentirá no seu corpo e na sua mente todos os benefícios que o Pilates pode te trazer.

Pois o Pilates serve para:

✅Prevenção

✅Tratamento

✅Reabilitação

Arieli Dias te aguarda com um bom atendimento personalizado!

Alongar-se traz diversos benefícios à saúde como a redução da tensão muscular, o relaxamento do corpo, a prevenção de desgastes musculares e nas articulações e a diminuição de dores nas costas.

“Realize seu exercício com o mínimo de esforço e o máximo de prazer.” (Joseph Pilates).

Pratique Pilates sempre e tenha longevidade com qualidade!