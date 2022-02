Oportunidade de Emprego em São Joaquim com salário de R$ 2.325,00 por mês + benefícios

Se você é comunicativo, gosta de atender pessoas, trabalhar com vendas e negociação, então vem fazer parte do time do Senac São Joaquim.

▶ Vaga para: Atendimento e Vendas

▶ Inscrições até dia 21/02/2022.

▶ Salário: R$ 2.325,00 por mês + Benefícios;

Pré-requisitos:

Formação: Ensino Médio completo, desejável com graduação concluída ou cursando em Administração e/ou Marketing e/ou Publicidade e Propaganda e/ou Gestão Comercial e/ou Processos Gerenciais.

Experiência: 06 meses de experiência prática na área de atendimento, vendas e negociação.

Conhecimentos Específicos: Técnicas de vendas, negociação, atendimento ao cliente, comunicação e ferramentas básicas de informática.

Informações sobre a vaga, confira o edital completo e inscreva-se até o dia 21/02/2022 em: http://senac.sc/9VwSpf ou no site www.sc.senac.br > aba trabalhe conosco > escolhe a Unidade do Senac Lages.