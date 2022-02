Praças de pedágio da BR-116 em SC e parte do PR estão com tarifas mais caras a partir deste domingo (20)

Os motoristas que trafegam pela BR-116 em Santa Catarina e parte do Paraná no trecho sob concessão da Arteris Planalto Sul passaram a pagar um valor maior neste domingo (20) nas cinco praças de pedágio que cortam os dois estados. O reajuste foi de 10,74% nas tarifas com base na evolução do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A decisão havia sido publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última sexta-feira (18) e passou a valer a partir das 00h deste domingo.

Com o reajuste, as novas tarifas adotadas são as seguintes:

Automóvel, caminhonete e furgão (2 eixos): R$ 6,90

R$ 6,90 Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão (2 eixos): R$ 13,80

R$ 13,80 Automóvel e caminhonete com semirreboque (3 eixos): R$ 10,35

R$ 10,35 Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (eixos): R$ 20,70

R$ 20,70 Automóvel e caminhonete com reboque (4 eixos): R$ 13,80

R$ 13,80 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (4 eixos): R$ 27,60

R$ 27,60 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos): R$ 34,50

R$ 34,50 Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos): R$ 41,40

R$ 41,40 Motocicletas, motonetas e bicicletas moto (2 eixos): R$ 3,45

As novas tarifas valem para as praças de Correia Pinto, Santa Cecília e Monte Castelo, as três em Santa Catarina, além de Rio Negro e Fazenda Rio Grande, no Paraná.

Investimentos

Segundo a Arteris, no trecho sob a administração da concessionária, já foram investidos cerca de R$ 1,7 bilhões entre Curitiba/PR e Capão Alto/SC na divisa com o Rio Grande do Sul, com destaque para a duplicação de 25,4 km no trecho entre Curitiba e Mandirituba, ambas no Paraná, além de investimento de R$ 110 milhões em obras de contenção da Serra do Espigão, em Monte Castelo, no Planalto Norte catarinense, e os 35,2 km de terceiras faixas no trecho catarinense.

Segurança

Ainda segundo a concessionária, nos últimos 10 anos, houve uma redução de 24,64% no número de acidentes no trecho sob sua concessão, e mais de 40% de redução nas fatalidades, sendo que essa redução é atribuída às melhorias em segurança viária realizadas na rodovia e as campanhas de fiscalização e conscientização realizadas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).