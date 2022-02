Incêndio na Galeria Augusta no centro em Lages

As guarnições de serviço do ABTR-130, ABTR-105 e ASU-481, por solicitação do Operador do COBOM, deslocaram até o endereço acima citado, para atender a ocorrência de incêndio em edificação comercial, mais especificamente na Galeria Augusta. Ao chegar no local da ocorrência, foi identificado grande quantidade de fumaça saindo por um poço de luz localizado no meio da edificação. A primeira estratégia a se desenvolver, foi em localizar o melhor acesso para entrar no interior da edificação. Uma delas seria lograr acesso pelo lado da edificação, em uma passagem existente, entretanto, mostrou-se inviável após prévia avaliação, devido possuir muros altos. A outra opção, a qual foi colocado em prática, foi lograr acesso ao interior da edificação realizando o arrombamento de uma porta de ferro localizada na fachada da galeria, de frente para a rua Hercilio Luz.

Foi utilizado a serra sabre para romper os cadeados e a ferramenta hidráulica para suspender a porta de ferro, visto que, haviam fechaduras laterais na porta de ferro. Sem maiores dificuldades o acesso foi realizado.

Enquanto uma equipe trabalhava na abertura de acesso, outra equipe realizou a montagem do estabelecimento, deixando as mangueiras pré-conectadas, prontas para uso. Com a abertura do acesso, as equipes devidamente equipas com a utilização de EPIs progrediram pelo interior da galeria, levando consigo o estabelecimento (mangueiras) já montado.

Progrediu-se por aproximadamente 20 metros no interior da galeria, até localizar o foco do incêndio, sendo necessário 3 lances de mangueira de 2¹/² polegada, mais divisor, com duas linhas de ataque, com dois lances de mangueira em cada linha, mais esguicho com vazão regulável. Havia grande quantidade de fumaça e fogo na sobreloja de nº 17, com propagação das chamas para loja nº 4, localizada a frente da loja de nº 17.

Com aproximadamente 5 minutos de combate o fogo já estava sobre controle.

A maior dificuldade encontrada, se deu pela grande quantidade de fumaça dissipada no interior da galeria, visto, existir pouco local (aberturas) para uma ventilação eficiente.