Catarinense garante 2° e 3° lugares em corrida de longa distância na Porsche Cup

A prova deste domingo foi realizada no no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. Válida pelo campeonato Endurance, a corrida foi de 300 Km, com dois pilotos se revezando. Gaidzinski dividiu o carro com o piloto Artur Ramos, de Pernambuco. A grande final da temporada da Endurance será no dia 3 de dezembro, em Interlagos, em São Paulo.

Campeonato Sprint

O piloto catarinense também participa do campeonato Sprint da Porsche Cup Brasil. Ele ficou em quinto lugar nas duas corridas realizadas em Goiânia e está na quinta posição da categoria nesta temporada. A final do campeonato Sprint será realizada nos dias 12 e 13 de novembro, também em Interlagos, em São Paulo, junto à prova da Fórmula 1.