Resultado final dos aprovados do Processo Seletivo do Curso Técnico em Agronegócio 2022

O Diretor Geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, no uso de suas atribuições legais e com o apoio da Comissão de Aplicação e Controle de Processo Seletivo da Rede e-Tec Brasil no SENAR, nos termos das Resoluções nº 34/2012, 40/2014 e 41/2014 do Conselho Deliberativo da Administração Central do SENAR, torna público o presente Resultado do Processo Seletivo Agendado para Ingresso no Curso Técnico de Nível Médio em Agronegócio, na Forma Subsequente e na Modalidade a Distância para seleção de candidatos ao preenchimento de 1.515 vagas, em 61 polos do SENAR situados em diversos Municípios do Brasil, com início previsto para o 1º semestre de 2022.

Polo São Joaquim – SC – Santa Catarina

