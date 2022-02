Câmara aprova legalização do jogo: 9 deputados de SC votaram a favor

Um Projeto tramita há 31 ano na Câmara Federal, e Santa Catarina vai ganhar com a decisão da Câmara Federal, que aprovou, finalmente, o projeto de lei que legaliza no Brasil os cassinos, bingos, jogo de bicho e jogos on line, mediante licenças oficiais. Foram 246 votos a favor e 202 contrários.

É sabido que centenas, talvez milhares de catarinenses endinheirados viajam com frequência para Punta Del Este, Paraguai, Las Vegas e outras cidades, exclusivamente para jogar e para lazer. Quantias milionárias que, instalados os cassinos, ficarão no Brasil.

A maioria da bancada federal de SC votou pela legalização. Foram 9 votos dos deputados federais Carlos Chiodini, Celso Maldaner e Rogério Mendonça, todos do MDB, Carmem Zanoto, do Cidadnia; Darci de Matos e Ricardo Guidi, do PSD, Fábio Schiochet do União Brasil, Gilson Marques do Novo, Rodrigo Coelho, do Podemos.

Votaram contra os deputados Caroline De Toni, Coronal Armando e Daniel Freitas, do União Brasil, Geovânia de Sá, do PSDB, Hélio Costa, do Republicanos, e Pedro Uczai, do PT.

O voto de Angela Amin foi de abstenção.

polêmica sobre legalização dos cassinos vem marcada há décadas por escancarada hipocrisia. O governo federal – todos sabem – é o maior patrocinador da jogatina.

Com informações ND+