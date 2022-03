Polícia de SC vai usar drones para multar “apressadinhos” na rodovia entre Gaspar e Itajaí

Um drone auxiliará a fiscalização da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na SC-412, a Rodovia Jorge Lacerda, entre Itajaí e Gaspar. O objetivo é flagrar ultrapassagem em locais proibidos, atitude muito relacionada a acidentes graves, mas outras infrações também serão monitoradas com a tecnologia. O equipamento chegou ao Vale do Itajaí na semana passada e as operações começaram oficialmente nesta segunda-feira (21).

Quem percorre os quase 30 quilômetros da Jorge Lacerda entre Itajaí e Gaspar deve ter reparado nas quatro placas espalhadas pelo trecho que avisam: “Atenção, rodovia monitorada por drones”. O acompanhamento começou, de fato, nesta semana, explica o comandante do posto da PMRv em Gaspar, Marcelo Vieira Ramos:

— Dois policiais fizeram o curso e foram habilitados [para pilotar o drone], mas vamos habilitar mais alguns. A fiscalização vai ocorrer de forma aleatória. Embriaguez, ultrapassagens e alta velocidade estão sempre presentes em acidentes graves. Temos que evitar que eles aconteçam — ressalta.

Na prática, os policiais capacitados, durante rondas ostensivas, vão ficar parados em um ponto da rodovia para pilotar a aeronave. Caso flagre uma ultrapassagem em local proibido ou qualquer outro tipo de infração, como uso indevido do acostamento, celular ao volante, falta de cinto de segurança, entre outros, fará a abordagem do motorista.

O foco são as ultrapassagens e a abordagem é a regra, até pelo caráter educativo da fiscalização — defende o comandante.

Porém, em momentos em que não for possível parar o condutor, a multa pode ser aplicada apenas com as provas do vídeo feito pelo drone, alerta. Além de tentar flagrar os “apressadinhos” irresponsáveis, a tecnologia ajudará os agentes em outras situações. Em congestionamentos, por exemplo, para mapear o trânsito, e até ter uma leitura mais precisa da dinâmica de um acidente, graças às imagens aéreas.

O projeto é novo na região, mas não novidade no Estado. Em 2020, fiscalizações com drone foram anunciadas pela PMRv na Serra, Oeste e Meio Oeste.

