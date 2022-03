projeto “Os Garroneiros- Danças do Brasil”, espetáculo que vai virar um filme, será gravado na sede do CTG Planalto Lageano

O projeto “Os Garroneiros- Danças do Brasil”, espetáculo que vai virar um filme e ganhará o mundo levando um pouco da cultura de cada canto do Brasil, será gravado neste dia 19 de março, na sede do CTG Planalto Lageano. O “Quadro Brasil”, idealizado pelo diretor do grupo, o dançarino e coreógrafo Anderson Pereira, tem por objetivo maior mostrar as nossas nuances e brasilidades.



“O objetivo deste projeto é muito prático. Vamos lançar o “Quadro Brasil” no canal YouTube do grupo, e a partir daí levar o espetáculo para apresentações em todo Brasil, além de Festivais Internacionais de Folclore. Além disso, queremos enriquecer o repertório, trazer conhecimento artístico de Brasilidade aos integrantes e tornar o grupo ” nacional “, deixando de apresentar apenas danças regionais”, explica Anderson, que segue neste caminho acompanhado por dançarinos de Florianópolis, São José, Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça e Lages. “Nestes meses ensaiamos em dois blocos que irão se juntar neste sábado (19). E nossa felicidade é maior ainda porque aproveitaremos para comemorar os oito anos de existência dos Garroneiros”, ressalta Anderson.



Além da Direção Geral /Produção de Anderson Pereira, o espetáculo conta com coreografias de Stefanio Vieira, produção musical de Gabriel Machado e co-produção de Karine Souza, Sebastião Gaudencio e Roni Pimentel. “Será lindo. Teremos danças populares e tradicionais de cada região brasileira. O Carimbo vindo do Norte. O xaxado e côco do Nordeste. Samba de gafieira do Sudeste. A catira do Centro-Oeste. Além da nossa catarinense dança do vilão, representando a região Sul”, explica a dançarina e co-produtora Karine Souza.



Segundo Anderson esse projeto é um ganho cultural enorme para todos, tantos pelas pesquisas de música, roupas, coreografias e toda história que envolve cada tema. “Estou orgulhoso da nossa evolução e do nosso feito. Desconheço em Santa Catarina trabalho parecido nessa linha. E já aviso: O espetáculo está lindo e em breve todos poderão assistir”.



O Grupo “Os Garroneiros” é associado ao Conselho Internacional de Organizadores de Festivais de Folclore (CIOFF), que faz parte da Unesco.