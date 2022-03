Dupla é presa após passar dinheiro falso no comércio de Lages

Na tarde desta quarta-feira, 16, a central 190 foi informada de que dois homens em um veículo Elantra estavam comprando no comércio da cidade e pagando com notas de R$ 200,00 falsas.

Rapidamente as guarnições foram informadas via rede de rádio e iniciaram as buscas pelos autores.

Localizado o veículo, os policiais realizaram a abordagem e encontraram os dois suspeitos, os quais foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal juntamente com a quantia de R$ 2.001,00 e os objetos comprados nos estabelecimentos comerciais.

Até o fechamento da ocorrências quatro estabelecimentos já haviam sido cadastrados como vítimas da ação criminosa.

Fonte: Polícia Militar 6°Batalhão Lages