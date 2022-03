São Joaquim vai receber caravana do emprego

O Sistema Nacional do Emprego (Sine), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), estará em São Joaquim, na Serra Catarinense, na quarta-feira, 23 de março, para divulgar oportunidades de emprego. A Caravana faz parte do projeto Gente Catarina e pretende aproximar ainda mais o empregador e o trabalhador.

A ação, além de divulgar oportunidades, também realiza atendimento ao trabalhador e ao empregador e oferece dicas de elaboração de currículo e de como se portar durante uma entrevista.

Artesãos e a Caravana do Emprego

Uma das ações para o fortalecimento de políticas públicas do artesanato catarinense neste ano de 2022 é garantir a possibilidade de artesãos participarem da Caravana do Emprego. O setor de Artesanato e Economia Solidária da SDE está entrando em contato com artesãos dos municípios onde a Caravana está para informar a possibilidade de participação em mini feiras localizadas próximas da unidade móvel do Sistema Nacional do Emprego (Sine).

Para concorrer

Candidatos devem procurar uma das mais de 130 unidades do Sine, estaduais e municipais, em funcionamento em Santa Catarina. Para o cadastro, é necessário apresentar pessoalmente documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. Devido à pandemia, o atendimento em algumas unidades está sendo feito via agendamento, por telefone.

Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do Governo Federal Sine Fácil, que pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma vaga e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil.