Cresol Planalto Serrano realiza Assembleia Geral Ordinária

Atividade reuniu participantes e colaboradores de todas as agências da Singular

A Cresol Planalto Serrano realizou, no dia 18 de março, a Assembleia Geral Ordinária de 2022, sendo que na oportunidade foi realizada a eleição do novo Conselho Fiscal para o mandato 2022/2026. A atividade, realizada no Espaço Cultural Suzana Scóss Bianchini, Auditório da Escola Martinho de Haro, em São Joaquim (SC), reuniu sócios, colaboradores de São Joaquim, Lages, Otacílio Costa, Ponte Alta e Correia Pinto e contou com a participação do Presidente da Central Cresol Sicoper, José Silva. Na oportunidade, os cooperados aprovaram os nomes de Paulo Nivalcir Souza de Oliveira, Valdevino Macedo Amaral e Fernando do Amaral Figueiredo como conselheiros fiscais.

Os Processos Assembleares se caracterizam como importantes momentos para o cooperativismo e para o Sistema Cresol porque os cooperados participam diretamente do processo de tomada de decisões. Na oportunidade é deliberado sobre a prestação de contas do Conselho de Administração referente ao exercício anterior; sobre a destinação dos resultados; eleição e remuneração de novos conselheiros de administração e fiscal; bem como alterações estatutárias, entre outros pontos.

O Diretor Administrativo da Cresol Planalto Serrano, André da Silva Rissi, destaca a honra em fazer parte da direção e apresentar os resultados e sobras que serão reinvestidas na comunidade. “Ficamos muito contentes por, depois de dois anos, podermos realizar a nossa Assembleia presencialmente e contar com a presença dos nossos associados e colaboradores da Sede e dos nossos Postos de Atendimento”, descreve Rissi.

Como parte da programação, foi realizado o último sorteio da Campanha “Vem Junto Cooperar”, que teve como prêmio um Jeep Renegade zero quilômetro. O ganhador foi Vilson de Souza Rosa, cooperada/o da agência Cresol de São Joaquim (SC).

Assessoria de Comunicação da Central Cresol Sicoper