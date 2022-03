Serra Catarinense recebe o Encontro Técnico Tático da Polícia Militar de Santa Catarina

Nesta semana, dias 22 e 23, foi realizado na área do 2º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM), em Urubici, o Encontro Técnico Tático da Polícia Militar de Santa Catarina, com participação do Comandante-geral, Coronel Marcelo Pontes, a Prefeita Municipal Mariza Costa, o Subcomandante-geral Coronel Evandro de Andrade Fraga , o Presidente da Comissão dos Taticos, Coronel Fernando André da Silva e o Comandante do 2º CRPM, Coronel Newton Fernando Ayres dos Anjos .

O encontro possui por escopo debater com os policiais militares que integram os grupos táticos, questões técnicas, doutrinárias e práticas, objetivando a correta padronização das ações desenvolvidas diariamente por estas equipes.

O evento contou com a participação de representantes de todas as unidades que possuem Grupos táticos na Polícia Militar de Santa Catarina, bem como integrantes do BOPE E CHOQUE. Os assuntos abordados foram: Doutrina de Patrulhamento Tático; Sobrevivência Policial; Combate em Ambiente Fechado; Patrulha Urbana; Instrução Técnica Individual; Operações de Inteligências.

Após a parte teórica, os participantes iniciaram oficinas práticas que ocorreram até a noite de terça-feira com encerramento ao final da manhã de quarta-feira, aplicando os conhecimentos adquiridos em situações simuladas, sendo de extrema importância esse tipo de treinamento para a segurança dos policiais militares em ocorrências, e para a sociedade catarinense.