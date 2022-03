Prefeitos chancelam convenção de turismo da Braztoa

Uma fala em gravação de vídeo, do presidente da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo – Braztoa, Roberto Nedelciu dirigida aos prefeitos da Serra Catarinense, marcou a segunda reunião colegiada do ano, na manhã desta sexta-feira (25), na sede da Amures. E chancelou o apoio dos gestores municiais à convenção de turismo que acontece de 8 a 11 de abril.

Roberto Nedelciu disse estar surpreso com adesão dos empreendedores da região ao evento e lembrou que 90% das viagens de lazer comercializadas no Brasil, são de operadoras associadas a Braztoa. “São essas operadoras que estarão conosco no evento aí na Serra Catarinense, falando sobre negócios e comercialização de produtos turísticos”, anunciou o presidente da Braztoa.

Na gravação, Roberto Nedelciu convida os prefeitos para trabalhar junto no processo de transformação do turismo e destaca que, “as experiências turísticas da Serra Catarinense estarão na prateleira das maiores operadoras do país”.

A presidente da Amures prefeita de Palmeira, Fernanda Córdova agradeceu as palavras do presidente da Braztoa e falou do seminário regional, onde alguns dos grandes palestrantes da convecção, puderam dar uma pequena demonstração do que será o evento em abril.

“Nossa expectativa é tamanha que acreditamos no turismo antes e depois da convenção da Braztoa. É a primeira vez que este evento acontece em Santa Catarina e daremos o nosso máximo para impressionar as operadoras a trazer o fluxo turístico de outras regiões para experimentar o que temos de melhor aqui”, comentou Fernanda Córdiva.

A assessora de turismo da Amures, Ana Vieira apresentou a programação do evento e detalhou como será executada cada etapa, desde a convenção até as visitações aos atrativos.

Durante a reunião, foi aprovada a prestação de contas da Amures referente ao exercício 2021, conduzida eleição de dois prefeitos para o Conselho Consultivo, em que foram aprovados por unanimidade o prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes e de Anita Garibaldi, João Cidinei da Silva.

Foi aprovada também, a realização de um Seminário Regional da Saúde, para o mês de maio e avançado na pauta com assuntos relativos ao Consórcio Intermunicipal da Serra Catarinense – Cisama e Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS-Amures.