Bombeiros fazem buscas por adolescentes que estão desaparecidos em Campo Belo do Sul

Após tomar ciência do andamento de uma ocorrência de desaparecimento de uma jovem em Campo Belo do Sul, a guarnição coletou as informações iniciais com a genitora da vítima e empenhou, já na noite do dia 09/02/21, os dois binômios do 5º Batalhão: Soldado Rangel e cão Orion e Soldado Galli e cão Sasuke.

No local, foi feita a coleta completa de informações e mapeada a região do desaparecimento, para prosseguimento das buscas no dia seguinte. A princípio o de desaparecimento de dois jovens, um menino e uma menina, ambos de 14 anos de idade.

A guarnição composta pelos dois binômios deslocou novamente, por volta das 06:30h, para então iniciar a busca com os cães, que se iniciou a partir do ponto onde foi encontrado um chinelo de uma das vítimas desaparecidas.

Ocorrência em andamento no município de Campo Belo do Sul, as buscas não vão parar segundo o comando do BBM e PM.

Fonte Jornal O Momemto