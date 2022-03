Comenda da Radiodifusão de Santa Catarina: Homenagem será in memoriam a Rogério Pereira, o Pirata

O presidente da ACAERT, Silvano Silva, anunciou neste sábado (26) que o segundo homenageado com a Comenda da entidade será Rogério Pereira, o Pirata, in memoriam. O comunicado oficial foi entregue neste sábado, na sede da rádio Nevasca FM, em São Joaquim, ao filho do Pirata, Marcelo Pereira, vice-presidente Adjunto Regional ACAERT do Planalto Serrano. Silvano estava acompanhado da esposa, Arlete Buzzi Silva. O outro homenageado com a Comenda ACAERT será o ex-presidente e membro do Conselho Superior da entidade, Ranieri Moacir Bertoli.



Rogério Pirata morreu aos 76 anos no dia 17 de abril do ano passado, de covid-19. Três dias antes, a esposa de Pirata, Ana Bittencourt Pereira, também havia falecido, vítima da doença.



Assim como Ranieri, Pirata foi escolhido pela Comissão da Comenda ACAERT, formada por Rubens Olbrisch, Marise Westphal Hartke, Darel D’Avila, Evelásio Vieira Neto e Ana Paula Melo. A escolha obedece a vários requisitos, tal como contribuição pública e notória no desenvolvimento da ACAERT, entre outros.

A outorga da Comenda ACAERT será na noite do dia 22 de maio, durante cerimônia de abertura do 18º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, no Centrosul, em Florianópolis.



“Pirata sempre foi um personagem importante não só para a radiodifusão de Santa Catarina, como também para a política, economia e sociedade do Planalto Serrano. Uma figura humana agregadora, que com seu humor e alto astral sempre cativou amizades”, destacou Silvano Silva. “Um dirigente sempre presente nas ações da ACAERT”.



“Agradecemos à ACAERT, ao Silvano e todos os radiodifusores pela honraria. Podem ter certeza, onde o meu pai estiver, ele está muito honrado. Nossa família não tem palavras para expressar a felicidade e gratidão pela indicação do meu pai para a Comenda”, afirmou Marcelo Pirata.

Com informações ACAERT