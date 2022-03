Opus Entretenimento dá lance de R$ 300 mil e ganha o direito de organizar a 32ª Festa Nacional do Pinhão

Empresa com sede em Porto Alegre foi a única habilitada a participar do processo do pregão presencial da Prefeitura de Lages.

Foi conhecida nesta sexta-feira, 25, a empresa que ficará responsável pela organização e realização da 32ª Festa Nacional do Pinhão, que acontece entre os dias 10 e 19 de junho no Parque de Exposições Conta Dinheiro, na zona Norte de Lages.

Com um lance de R$ 300 mil, a empresa Opus Entretenimento, representada pessoalmente por Ricardo Avlis da Silva, foi a única habilitada a participar do certame realizado na tarde desta sexta-feira no setor de licitações da Prefeitura de Lages.

A empresa com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem uma vasta experiência em realização de grandes shows nacionais e internacionais, além de peças teatrais, através da administração de diversas casas de espetáculos em importantes cidades do Sul, Sudeste e Nordeste.

Ausência da Gaby Produtora

Organizadora do evento nas suas últimas seis edições (2014 a 2019), a Gaby Produtora não participou do certame. A justificativa dada pelo diretor, Beto Ody à jornalista Olivete Salmória se dá pelo curto período [estamos a 77 dias da festa] para realizar um evento do porte que é a Festa Nacional do Pinhão e assim manter ou elevar o patamar que o evento criou ao longo de três décadas.

Sobre a Opus Entretenimento

Empresa criada em 1976, produz grandes espetáculos e também gerencia e opera importantes teatros nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, e conta com o agenciamento de grandes nomes da música brasileira e entretenimento, como o youtuber Luccas Neto e os cantores Daniel, Maurício Manieri, Seu Jorge, Alexandre Pires, Hello Adele Tribute e Sinatra 1915 Tribute.

Ao longo dessas mais de quatro décadas, a empresa realizou mais de 14 mil eventos, atingindo um público de mais de 21 milhões de espectadores.

Dentre os shows internacionais realizados sob a sua chancela estão Eric Clapton, Shakira, Black Eyed Peas, Alicia Keys, Ricky Martin, Justin Bieber e Avril Lavigne, foram alguns deles. No portfólio de shows nacionais, grandes nomes também subiram aos palcos em eventos realizados pela Opus, como Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Zé Ramalho, Zeca Baleiro, Lenine, Kid Abelha, Skank, Titãs, Roupa Nova e Roberto Carlos, são alguns deles.

Fonte: Lages Diário