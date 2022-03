Parque temático em Pomerode que terá neve o ano inteiro será aberto em junho

INÉDITO: OUTONO COMEÇA COM PREVISÃO DE NEVE EM POMERODE

Os moradores do Vale do Itajaí e turistas da região não precisam mais esperar pelo inverno para subir à Serra Catarinense e presenciar a neve. A partir de junho, a passagem por Pomerode que já é conhecida no Brasil por suas atrações turísticas e eventos, vai se tornar ainda mais obrigatória no roteiro de visitas de muita gente, em busca diversão e lazer com a família e os amigos.

A cidade está recebendo o Parque Temático Alles Park, que já mostra que tem tudo para se tornar um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina. Nesta primeira etapa, serão oito atrações em uma mega estrutura com área construída de 5 mil m2, na Avenida 21 de Janeiro, no centro da cidade. “Pomerode por si só já é uma atração. Ela tem todos os elementos de um grande destino turístico: belezas naturais, arquitetura, cultura, gastronomia e uma boa localização. O Alles Park já nasceu em Pomerode, e está sendo feito para o público que procura Pomerode”, conta Cícero Fiedler, sócio do empreendimento.

O município de Pomerode preserva as tradições germânicas em cada cantinho e apresenta com muito orgulho aos visitantes a história da cidade. “Estamos ansiosos pela abertura do parque, fazemos parte do Vale Europeu, e agora teremos um diferencial de todas as outras cidades no mundo. Aqui em Pomerode, teremos neve o ano inteiro e mais uma infinidade de atrações que atrairá muitos turistas para conhecer o Alles Park e a nossa cultura alemã”, comemora o prefeito Ércio Kriek.

Desde a apresentação do projeto, segundo Ricardo Fiedler, sócio do empreendimento, a administração municipal vibrou muito com a implantação do parque temático. “A administração está trabalhando focada para que Pomerode se transforme em um dos principais destinos para o turismo familiar do Sul do Brasil, e não tenho dúvidas que será. Nós queremos contribuir para impulsionar ainda mais a questão turística de Pomerode e região.”

O prefeito Ércio Kriek comenta ainda que há anos a cidade vem planejando e estruturando o turismo, e a chegada do empreendimento mostra que o município está no caminho certo. “A semente plantada lá atrás está rendendo bons frutos. Além de ser um novo atrativo, oferecerá novos postos de trabalho e oportunidades ao nosso povo. Estamos imensamente felizes com a chegada do Alles Park em Pomerode”.

As obras começaram em janeiro de 2020, e já estão 75% concluídas. Neste momento 120 pessoas trabalham na construção do parque temático, que fica a 30 km da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí. Depois da conclusão, cerca de 140 pessoas vão trabalhar diretamente no empreendimento, que terá como carro chefe, a Vila da Neve.

POMERODE TERÁ NEVE O ANO INTEIRO

Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil, mas ainda faltava um detalhe para ser mais lembrada com o país europeu. Agora, com neve o ano inteiro, o Alles Park chega para agregar ainda mais o setor turístico da cidade sendo destino de turistas durante o ano inteiro. A Vila da Neve vai ser um ambiente totalmente cenográfico, com escorregadores, iglus, bonecos de neve, que vai fazer o visitante se sentir literalmente como se estivesse numa paisagem do inverno europeu, por-exemplo.

Para aproveitar o espaço, brincar e fotografar, o público não vai precisar se preocupar em trazer roupas quentes. Na entrada da atração, cada um vai receber uma roupa especial para poder aproveitar a neve. “A temperatura lá dentro será de 5 graus abaixo de zero. A câmara fria com mais de 1.000 m2 foi desenvolvida pela Indústria de Refrigeração Ártico, de Blumenau. A produção de neve será com equipamentos australianos, onde obtivemos consultoria de uma empresa especializada na Holanda”, ressalta Cícero.

OITO ATRAÇÕES PARA A FAMÍLIA: CARROSSEL ÚNICO NO BRASIL

O Alles Park foi criado para proporcionar aos visitantes experiências únicas num parque rodeado pela mata atlântica e atrações para todas as idades, e espaços ao ar livre que serão abertos ao público, sem cobrança de ingresso. Ao entrar no empreendimento, o visitante vai se deparar com uma grande Vila Germânica, com lojas de artesanatos, gastronomia típica e cervejaria, e encontrar outras atrativos e brinquedos, como conta Cícero Fiedler.

“As atrações do parque são predominantemente analógicas, que requerem interação física. A ideia é tirar o visitante do ambiente virtual e tecnológico. O Alles Park vai ter o único Carrossel feito todo em madeira artesanal, do Brasil. O Kinderplatz será uma atração para todas as idades, com o maior circuito de obstáculos infláveis do Brasil, além de um imenso redário (áreas com redes suspensas). O objetivo é fazer com que o público adulto volte a experimentar atividades simples, e estimular as crianças a fazer o mesmo. O parque temático vai ter ainda muitas outras atrações, todas sem limite de idade”.

O público vai poder aproveitar ainda um labirinto de espelhos, uma brincadeira relacionada a mineração e o Wasserwelt, um chafariz com efeitos especiais de águas dançantes, com música e luzes. “A exclusividade dos atrativos do Alles Park, em nosso Estado fomentará não somente o turista, mas também os moradores da cidade e da nossa região. Com isso, o fluxo turístico será muito maior e constante. O Alles Park é um impulso fantástico para Pomerode se consolidar cada vez mais no cenário turístico”, comemora o presidente da AVIP.

Gilmar Sprung, também sócio do Alles Park, ressalta que todas as atrações vão despertar a curiosidade do público, tanto moradores quanto àqueles que visitam à cidade. “Com a decoração e a arquitetura germânicas, o padrão de acabamento da obra como um todo, a apresentação e as sensações como cheiro e som, que nós vamos ter no Parque, os visitantes vão sair encantados. Os demais empreendimentos de Pomerode e cidades vizinhas vão ganhar com o Alles Park. É um presente para todos”.

CRESCIMENTO DO TURISMO FORA DE TEMPORADA

Pomerode tem feito parte da rota dos visitantes em várias épocas do ano, como janeiro, quando a cidade comemora o aniversário com a Festa Pomerana, e as tradicionais Osterfest – Festa de Páscoa e a Weihnachtsfest – Festa de Natal. E receber bem o turista é uma das características marcantes da cidade do Vale Europeu Catarinense, tanto que recém foi considerada um dos destinos mais acolhedores do Sul do Brasil, pelo Traveller Review Awards, premiação organizada pelo Bookin.com.

Com o Alles Park, a expectativa do município é que o movimento de turistas se torne ainda mais constante, impactando na sazonalidade do turismo da região, como explica a secretária de Turismo e Cultura de Pomerode, Gladys Sievert. “Acreditamos que teremos um incremento significativo de turistas em períodos de baixa temporada, e um aumento no fluxo de turistas em épocas de alta temporada como acontece nos eventos realizados aqui. O perfil do turista que nos visita também sofrerá alterações. Hoje o município recebe na maioria, famílias vindas de carro. A esse grupo irão se juntar os grupos de turistas de diferentes idades, vindos de ônibus de turismo. Essas são algumas das perspectivas de mudanças na atividade de turismo que estamos prevendo”.

A secretária complementa ainda que a economia do município também irá mudar e se espera um grande impacto no setor de comércio e serviços. O tempo de permanência do turista na cidade e região deve aumentar, e com isso o ticket médio de gasto dos turistas na cidade também aumente.

Para os moradores de Pomerode e região, o Alles Park deve se tornar um ponto de encontro e de lazer, principalmente nos fins de semana. “Quem visitar o Alles Park, poderá encontrar um pouco de tudo que tem em Pomerode. Cultura, arquitetura, gastronomia, belezas naturais, boa música e bons momentos de convivência entre família e amigos. Pelos atrativos que vai oferecer, será um parque de repetição, onde os visitantes poderão curtir, três vezes ao ano, ou toda a semana. O parque receberá um enxoval decorativo em cada época do ano também.”, ressalta Cícero.

AMPLIAÇÃO: PARQUE TEMÁTICO TERÁ TELEFÉRICO

O Alles Park ainda nem foi inaugurado, e os empresários já trabalham numa segunda etapa de obras no terreno que tem uma área total de 50 mil m2. “Estamos focados em cumprir o cronograma da primeira fase, e ao mesmo tempo finalizando o licenciamento da segunda fase, mas ainda não temos data para iniciar as obras. O teleférico irá ligar o Parque ao Mirante do Morro da Turquia, a 450m de altura. Lá em cima teremos várias atividades voltadas ao ecoturismo, como tirolesa, trenó alpino, labirintos de topearia, capela e vila de casas enxaimel”, adianta Cícero.

Na Vila Germânica que faz parte desta primeira etapa da obra, uma das casas enxaimel tem 120 anos, que antes estava em Blumenau. “Ela foi desmontada, com todas as peças numeradas e cuidadosamente restauradas antes de montar novamente dentro do parque. Esta casa tem uma história toda especial, e dentro do Alles Park terá um papel muito importante no nosso storytelling. No futuro, iremos abrigar mais casas históricas enxaimel, vindas de doações ou de resgates e restauração de casas que atualmente estão com risco de se perder”, completa.

Com o Alles Park todo o turismo de Santa Catarina ganha mais divulgação pelo Brasil. “Sem dúvida alguma. Será um incremento gigantesco no potencial turístico e de entretenimento da cidade, aliado aos demais já existentes, como o Zoo e a Vila Encantada. Vai trazer aos nossos visitantes uma experiência única, consolidando Pomerode como um dos destinos turísticos mais promissores do estado”. E Cícero Fiedler finaliza. “O Parque Temático Alles Park irá marcar um novo capítulo no turismo do leste catarinense, que já tem grandes destinos consagrados como o Parque Beto Carrero, as atrações de Balneário Camboriú e região, a Serra Catarinense, e o próprio Vale Europeu”.

Por Sabine Weiler / Jornalista

Assessora de Imprensa Alles Park