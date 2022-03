Rússia fala em ‘reduzir radicalmente atividade militar’ na Ucrânia

Após 34 dias de conflito e encontros com poucos resultados, russos e ucranianos deram um primeiro sinal que pode levar ao fim da guerra. Segundo o veículo de imprensa russo RT, o vice-ministro da Defesa da Federação Russa, Alexander Fomin, disse que “foi tomada a decisão de reduzir radicalmente a atividade militar nas direções de Kiev e Chernihiv”. A declaração foi feita em Istambul, na Turquia, onde delegações dos dois países se reuniram hoje.

Chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky também disse que “estamos dando dois passos para diminuir o conflito em direção à Ucrânia”.

A Ucrânia, por sua vez, propôs adotar posição de neutralidade em troca de garantias de segurança, o que significa que não se juntará a alianças militares ou hospedará bases militares, disseram negociadores ucranianos nesta terça-feira.

A proposta também inclui um período de consulta de 15 anos sobre o status da Crimeia, que foi anexada pela Rússia, e só poderia entrar em vigor no caso de um cessar-fogo completo, disseram os negociadores ucranianos a repórteres em Istambul, na Turquia, onde aconteceu o encontro.

Segundo Fomin, as negociações a respeito de neutralidade da Ucrânia foram um dos fatores que permitiram a decisão de reduzir a escala russa na Ucrânia “A fim de aumentar a confiança mútua e criar as condições necessárias para novas negociações e alcançar o objetivo final de concordar com a assinatura do acordo.”

Para Mendinsky, se um tratado for trabalhado rapidamente e um compromisso for firmado, a possibilidade de fazer a paz ficará mais próxima. Apesar do diálogo, hoje ainda houve registros de ataques pela Ucrânia.

Hoje, antes do fim da reunião na Turquia, Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, disse, em Moscou, que, “em geral, as principais tarefas da primeira etapa da operação foram concluídas”, em referência ao ataque à estrutura militar da Ucrânia.

