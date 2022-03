Madrinha e Padrinho: Você não faz idéia do quanto é importante. Muito mais do que imagina

Quando a mãe do seu afilhado te escolheu como madrinha, ela também te confiou a coisa mais importante da vida dela.

Escolher alguém como madrinha do filho é também pensar que nós, mães, não somos eternas.

Sim. Ela pensou que se um dia ela se for, é você que irá representar o lar, o conforto, o feminino. É com certeza um dos maiores presentes que alguém pode receber.

Por falar em presente, posso te garantir que para ela o que menos importa são os presentes que você vai dar para ele. O que o coração dela precisa é que você construa uma relação próxima, afetuosa e única com ele. A alegria mora em saber que ele gosta da sua companhia, que se sente seguro com a sua presença. E para isso é preciso de convívio, tempo, dedicação.

Se aproxime, faça parte da vida dele. Faça com que ela fique feliz com a escolha que fez. Faça com que ela se sinta confortada com o vínculo lindo e forte que vocês tem. Faça com que ela acredite que se um dia ela se for, você estará por ela.

Acolha o convite, faça valer o seu papel.

Acredite em mim, ela te confiou o mundo.

Texto Fonte: Mãe Fora da Caixa