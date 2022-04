KNN idiomas inaugura uma franquia de sucesso em São Joaquim trazendo inglês, espanhol, alemão e francês

No último sábado, dia 02, foi inaugurada a mais recente unidade da KNN Idiomas, em São Joaquim. Muitas pessoas participaram da inauguração e se encantaram com KNN Idiomas, a população de São Joaquim pode adquirir mais conhecimento do idioma inglês e espanhol e Alemão e Francês, que é fundamental para o mercado de trabalho. Afinal, Aprender um idioma é um ato de liberdade.

Os futuros alunos e convidados foram recepcionados pelos proprietários, Aline Vargas e Amilton Eder Vargas, e por toda a equipe da KNN Idiomas.

Queremos preparar pessoas para viverem experiências incríveis, pelo mundo para que experimentem a diversidade humana em toda sua grandeza. Afinal, não há isolamento maior do que viver cercado de pessoas que pensam igual a você!

A KNN Idiomas é uma marca conceituada, com mais de 12 anos de experiência no ensino das línguas inglesa e espanhola e atualmente conta com mais de 800 unidades em operação em todo o território nacional.

A escola aborda uma metodologia própria que permite ao aluno fluência em pouco tempo. As aulas são dinâmicas e direcionadas para cada público específico (crianças, adolescentes e adultos). Na KNN Idiomas o aluno aprende a falar, ler, escrever e compreender o idioma naturalmente, vivenciando situações do dia a dia em sala de aula.

A escola recebeu a bênção do Pároco Vítor.

O compromisso que a KNN Idiomas tem com seus alunos, colaboradores e fornecedores fazem dela uma empresa de sucesso.

Que o idioma seja sempre a sua forma de conexão e nunca sua limitação!

Rua: Juvenal Matos, 77 no Centro de São Joaquim SC, Fone 4932331031.

Instagran: https://instagram.com/knnsaojoaquim?utm_medium=copy_link