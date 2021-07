Grave Acidente com oito carros é registrado próximo ao local onde ônibus de time de futsal tombou

Um segundo acidente foi registrado no km 667 na BR-376, próximo ao local onde o micro-ônibus que transportava o time Umuarama Futsal tombou, na manhã desta quinta-feira (8). Um engavetamento envolvendo oito veículos deixou duas pessoas feridas.

Para realizar o atendimento, a pista precisou ser interditada no km 660,2, em Tijucas do Sul, sentido Santa Catarina e até o momento, já registra 5 km de fila. Não há previsão de liberação.

Ônibus tomba e deixa duas pessoas mortas

Um acidente registrado no km 667 da BR-376, deixou ao menos duas pessoas mortas. na manhã desta quinta-feira (8). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência envolveu um microônibus do time Umuarama Futsal, um caminhão e um carro, na descida da Serra do Mar, em Guaratuba (PR), no sentido Santa Catarina.

Segundo a Arteris Litoral Sul havia 22 ocupantes no ônibus; duas pessoas morreram, duas ficaram feridas com gravidade e 18 pessoas tiveram ferimentos leves. As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal São José, em Joinville, e para o Pronto Atendimento de Garuva. Ninguém se feriu no automóvel e na carreta.

De acordo com o Hospital Municipal São José que recebeu, até o momento, cinco vítimas do acidente, três pacientes apresentam fratura exposta e o estado de saúde inspira cuidados.