Municípios recebem operadores de turismo com kit regional

Informativos, CDs, revistas e produtos artesanais. O que melhor representa a Serra Catarinense estará esperando os operadores em seus quartos de hotéis. Essa é mais uma das iniciativas que visam agraciar quem pode colocar todos os equipamentos em evidência e na prateleira do mercado nacional do turismo.

A entrega desses kits começa nesta quinta-feira (07) com a chegada dos empresários no hotel Fazenda Boqueirão e Cerro Azul e no Le Canard. Os kits de recepção são fruto do esforço dos gestores de turismo dos 18 municípios da Serra Catarinense que buscaram sua identidade cultural para apresentar aos operadores de turismo.