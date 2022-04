XXVII Congresso Brasileiro de Fruticultura e XVII Enfrute juntos em 2022

Entre os dias 25 e 29 de abril de 2022 teremos o XXVII Congresso Brasileiro de Fruticultura, cujo tema central é a valorização da ciência brasileira para a produção de frutas.

O evento é alusivo ao aniversário de 50 anos da fundação da Sociedade Brasileira de Fruticultura (SBF), que congrega atualmente mais de mil associados e publica periodicamente a Revista Brasileira de Fruticultura (RBF), de cunho científico e alto impacto na ciência nacional.

Além disso, o XXVII CBF sediará o XVII ENFRUTE (Encontro Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado), evento este também é organizado e promovido pela Epagri, que visa enriquecer a programação da Fruticultura de clima temperado.

Estamos convidando todas as mídias e profissionais da comunicação para prestigiar e cobrir o evento presencialmente.

Além disso, também nos auxiliar na divulgação deste encontro de grandes profissionais das cadeias produtivas com destaques crescentes no Agronegócio brasileiro.

Nossas redes sociais contém algumas divulgações para atingir os seguidores e podem acompanhar no @sbfruti em todas as plataformas, como Facebook, Instagram e YouTube. O Canal do Youtube também contém uma série de Webinars com participação de profissionais renomados nacional e internacionalmente, junto com a contribuição das empresas patrocinadoras do XXVII CBF.

