Conforto é a principal tendência da moda masculina em 2022

O comfy wear traz para o vestuário peças que visam levar mais bem-estar para o dia a dia dos homens em 2022.

A cada ano surgem novidades no mundo da moda que ditam o que será tendência entre os consumidores. No vestuário masculino, o conforto segue firme em 2022. O crescimento do comfy wear é um dos impactos causados pela pandemia que atingiu a população nos últimos dois anos.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Consumoteca, o uso de roupas masculinas básicas deve seguir em alta nos próximos anos como resposta à busca pelo conforto. O levantamento apontou que 45% dos entrevistados afirmaram que passarão a usar roupas assim no dia a dia depois da pandemia.

Aliado a essa ideia de conforto, as peças ganham também mais requinte, priorizando a qualidade e caimento. A proposta tem se tornado cada vez mais frequente nas modelagens, tecidos, texturas e estampas das peças usadas pelos homens.

Como prova disso, as calças de corte reto, moletom e camisas de tecidos naturais, como a camiseta algodão pima, por exemplo, são algumas das principais tendências do vestuário masculino em 2022.

Calças de corte reto

(Foto: Reprodução/Pinterest)

As calças de corte reto já fazem parte do guarda-roupa de muitos homens e, em 2022, elas ganharão ainda mais destaque. Além das clássicas peças de alfaiataria que possuem essa proposta, a modelagem também aparece em outros tipos de calças do vestuário.

Com menos marcação no corpo, as peças também ganham tecidos fluidos e leves. A ideia é trazer um visual mais clean e confortável que possa ser usado em diferentes ocasiões e ao lado de diversos tipos de calçados.

Peças de moletom

(Foto: Reprodução/Pinterest)

O comfy wear também ganha força por meio do moletom. A peça que durante muito tempo foi restrita ao pijama ou estilo esportivo, aparece com diferentes modelagens e se expande no guarda-roupa masculino.

Além das calças e dos casacos, o moletom revisita o vestuário e ganha forma nas camisas, bermudas, jaquetas e calças de outros cortes. O resultado é um visual moderno e sofisticado.

Camisas de tecidos naturais

(Foto: Reprodução/Pinterest)

A base das peças confortáveis são os tecidos e isso fica nítido nas camisas que são tendência em 2022. Materiais como algodão e linho, ganham evidência e auxiliam no caimento, bem-estar e leveza dos visuais.

Com diferentes tingimentos, os tecidos possuem boa respirabilidade, são macios e se tornam opções de uso para os homens em diferentes ocasiões e temperaturas.

Para quem deseja investir em visuais antenados nas tendências do mundo da moda, vale a pena apostar na composição de camisas confeccionadas com tecidos naturais, calças de corte reto e moletom. Dessa forma, além de compor uma aparência dentro do que está em alta, o conforto também estará garantido.