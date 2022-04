NSC TV investe em inovação e estreia novos cenários nesta segunda

Bom Dia Santa Catarina e Jornal do Almoço Florianópolis também terão novas duplas na apresentação

Inovação, tecnologia e design alinhado às tendências mundiais são as marcas dos novos estúdios que a NSC TV estreia no Bom Dia Santa Catarina e no Jornal do Almoço Florianópolis nesta segunda (11). Além da renovação dos cenários dos estúdios A e C da emissora, o público acompanhará as novas duplas de apresentação e novidades editoriais que conectarão ainda mais o catarinense com tudo que é notícia em Santa Catarina.

No Estúdio A, o cenário foi ampliado e recebeu um painel de LED de mais de 3 metros quadrados para ampliar as janelas do público para o conteúdo e tudo que acontece pelo Estado. Os telejornais também terão as bancadas renovadas e novas telas para a interação com o conteúdo, com iluminação e detalhes de cenografia que mudam a cada programa. Na nova casa, os âncoras terão mais liberdade para as interações.

“O cenário tem em torno de 100 metros quadrados, com isso, a gente ganhou mais espaço, movimentação de câmera e até uma maior movimentação dos apresentadores.” explica Fernando Carmo, editor de arte da NSC TV e designer do projeto.

Para Daniella Peretti, gerente-geral de telejornalismo da NSC TV, a mudança de cenário faz parte das inovações da NSC, que ao longo dos mais de 40 anos no Estado, mesmo com liderança consolidada em todos os meios, está sempre se reinventando. “Os novos cenários são mais um capítulo dessa história em que o nosso público é a prioridade, o sentido de tudo que fazemos todos os dias.” acrescenta Daniella.

Para marcar a data, os telejornais estreiam novos quadros. No Bom Dia SC, vagas e entrevistas com especialistas fazem parte do “Maratona Balcão do Emprego”. O “Entrando no Clima” retorna com uma previsão mais regionalizada e novos mapas. O público também ganha mais espaço e a interatividade está garantida com Eveline Poncio e Douglas Márcio. A nova fase do jornal também é marcada pela estreia da cobertura especial dos 40 anos do Bom Dia SC.

No JA, dois novos quadros também entram na programação. No “De Olho nas Ruas” os telespectadores serão informados sobre o trânsito e a mobilidade na Grande Florianópolis. A cada semana um personagem vira pauta do “É a Nossa Cara”, com reportagem especial. Além disso, “JA Por Aí”, “Tá na Mesa”, “Desaparecidos”, “Papo Reto”, “Fique Bem”, “Se Essa Escola Fosse Minha” e “JA nos Bairros”, atrações já consolidadas, seguem na pauta do telejornal.

NOVOS APRESENTADORES

Com o novo cenário, os telejornais da NSC TV também recebem novos apresentadores. O Bom Dia Santa Catarina passa a ser apresentado por Eveline Poncio e Douglas Márcio, dupla já conhecida nas manhãs da programação, e Laine Valgas recebe Raphael Faraco no Jornal do Almoço Florianópolis.

Para Eveline, a nova fase do Bom Dia SC está interligada com a prestação de serviço e também com o jornalismo ao vivo. “Essa nova fase do Bom Dia Santa Catarina vai reforçar alguns compromissos que nós temos com a sociedade catarinense, que é ter uma notícia com muito dinamismo, totalmente ao vivo todas as manhãs”, complementa Eveline.

Com 10 anos de NSC, com passagens por Blumenau e Itajaí, Douglas Márcio assume a apresentação do telejornal matinal. “É um desafio grande, o maior da minha carreira até hoje. Tendo a Eve como parceira tem tudo para dar certo. Acho que para duas horas e meia de jornal, um precisa ajudar o outro e vai ser lindo, especial”, comenta Douglas. O jornalista continua apresentando a previsão do tempo no Bom Dia e também no Jornal do Almoço.

Raphael Faraco assume ao lado de Laine Valgas a ancoragem do Jornal do Almoço Florianópolis. Para o apresentador, a estreia do novo cenário é a concretização do desejo de fazer um jornalismo ainda mais próximo dos moradores da Grande Florianópolis. “O novo cenário vai trazer um dinamismo ainda maior. Nós buscamos isso diariamente, algo mais próximo, mais moderno, mais identificado com o nosso telespectador depois de tantos anos”, compartilha Faraco.

Completando 15 anos de apresentação do Jornal do Almoço no próximo sábado, 16 de abril, Laine Valgas comenta que a nova fase acolhe ainda mais os telespectadores e honra todos os apresentadores que já passaram pelo JA. “Eu sou muito feliz de uma fase nova estar chegando em uma casa nova. Eu sempre digo que o nosso compromisso com a informação como sempre foi, de buscar os fatos, de ouvir os lados e respeitar muito quem está do outro lado”, destaca Laine.

As novidades reforçam o compromisso da NSC em gerar conteúdo que impacte e promova um maior diálogo entre os catarinenses, primando por um jornalismo regional e local, de credibilidade e responsável.

Fotos: Tiago Ghizoni