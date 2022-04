Como posso saber se meu cartão Picpay foi aprovado?

Como posso saber se meu cartão Picpay foi provado? Qual é a melhor maneira de verificar o status ou o andamento da sua solicitação?

O Cartão Picpay é um cartão de débito e crédito de uma fintech, oferecendo como principais benefícios cashback e anuidades sem custo.

Os benefícios deste cartão em particular foram o que o tornou atraente ao ponto de receber cerca de 1 milhão de transações em menos de 3 meses após o lançamento, e além dos benefícios, alguns sites afirmam que tem como ganhar dinheiro no picpay.

O que tornou este cartão tão popular foi o método simples para os clientes solicitarem o cartão usando o aplicativo ou no site. O cartão é da bandeira Mastercard, e tem todas as vantagens que a Mastercard tem a oferecer.

Quem já tem uma conta digital existente na plataforma Picpay pode solicitar um cartão de crédito, porém como saber se sua solicitação foi aceita?

Qual é o procedimento para usar a função de crédito do cartão Picpay?

Antes de responder sua pergunta sobre “como saber se meu cartão Picpay foi aprovado”, vamos conhecer mais detalhes sobre o cartão e suas vantagens.

O cartão é capaz de desempenhar simultaneamente a função de crédito e débito, pois é baseado fisicamente.

Outro benefício é a possibilidade de permitir o pagamento por aproximação (sem contato).

Além disso, oferece cashback nas compras, mas isso se aplica apenas às compras com cartão de crédito. No entanto, o cashback só está disponível quando você compra itens físicos usando o cartão de crédito. O valor que você ganha é de 5% do valor da sua compra.

Importante: para obter o cashback, você deve primeiro fazer uma conta com seu cartão Picpay na carteira da plataforma.

Através do seu cartão Picpay, você pode sacar dinheiro, comprar itens em sites nacionais e de interatividade, seja pela internet ou pessoalmente.

Importante: Ao usar a função de débito, uma taxa de saque no valor de R$ 6,90 é cobrada para o segundo saque. Já na função de crédito é cobrado um valor no valor de R $9,90. para cada saque e também juros cobrados.

Com este cartão, você pode até transferir dinheiro para seus amigos, recarregar seu celular e muito mais.

Além disso, no Cartão Picpay é possível também pagar boletos que podem ser pagos ​​em até 12 vezes. Você também pode pagar aplicativos como iFood, Uber, Netflix, Spotify e Deezer.

Como posso saber quando meu cartão Picpay foi aprovado?

Como faço para saber se o cartão Picpay foi aprovado? Os benefícios listados acima são o que tornam este cartão tão desejado. Você pode estar pensando em como você pode aproveitar esses benefícios também. Se você solicitou seu cartão de crédito e gostaria de saber se ele foi aprovado, veja como você pode fazer isso agora mesmo.

Se você for aprovado para usar o cartão de crédito, receberá seu cartão em cerca de 20 dias após a solicitação em sua casa. Pode ser mais cedo do que isso, ou talvez um pouco mais tarde.

No entanto, você também pode utilizar o aplicativo Picpay para saber mais sobre o processo. Também possuem call center no 4003-3939 nas capitais e 0800 800-3939 para as demais regiões do país. O serviço está disponível todas as horas do dia.

Uma outra forma é Iniciar o aplicativo Picpay e clicar em “carteira”. Verifique se você pode encontrar alguma mensagem de “novidade” lá. Se seu cartão de crédito foi aprovado, você poderá ver um alerta perguntando se ele já chegou em sua casa.

Se a mensagem não aparecer nos primeiros dois dias, verifique novamente após alguns dias. Se isso acontecer, você deve aguardar a chegada do seu cartão Picpay e, em seguida, desbloqueá-lo.