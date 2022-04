Polícia prende assaltantes que Roubaram na Coxilha Rica

A PM foi acionada via 190 para deslocar até a Coxilha Rica, onde segundo o solicitante por volta de 11h, aconteceu um roubo em uma fazenda da localidade.

A guarnição do Tático deslocou para o local da ocorrência com a informação de que três masculinos entraram em uma residência, todos armados, renderam as vítimas e roubaram a quantia de R$ 4.000,00 em espécie, quatro armas de fogo (01 revólver Calibre 38, 01 espingarda Calibre 36, 01 espingarda Calibre 32, 01 espingarda Calibre 28), munições de diversos calibres, dois aparelhos de telefone celular e mais alguns pertences pessoais e se evadiram do local pela estrada, levando uma motocicleta de propriedade das vítimas.

Com o apoio do @pmsclagesaviacao a guarnição do Tático iniciou as buscas e localizou um dos autores com dinheiro e objetos posteriormente reconhecidos pelas vítimas.

Importante ressaltar que o autor dos fatos confessou o crime, relatando que com ajuda de mais três masculinos combinaram de realizar o roubo pois um dos autores trabalhou há três anos na fazendo e conhecia a rotina dos moradores.

O homem foi preso e as guarnições da Polícia Militar permanecem em buscas pelos demais autores.

Fonte: PMSC/Aviação/Lages