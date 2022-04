Primeiro eclipse solar do ano será em abril; saiba se será visível no Brasil

O primeiro eclipse solar do ano será parcial e ocorrerá no dia 30 de abril, mas, infelizmente, não será visível em nenhuma região do Brasil. A sombra da Lua será projetada na Terra apenas no extremo sul e ao oeste do nosso continente, mais especificamente na Argentina, Uruguai, Chile e Bolívia.

Eclipses solares acontecem quando a Lua passa “em frente” ao Sol (de nosso ponto de vista) e bloqueia sua luz, um evento que acontece às vezes durante a fase de Lua nova. Quando os dois astros estão “perfeitamente” alinhados temos um eclipse total, pois o disco lunar consegue sobrepor por completo a face da estrela.

Já os eclipses parciais acontecem quando a Lua atravessa apenas a “borda” do disco solar. Embora não sejam tão impactantes (eclipses totais transformam o dia em noite por alguns minutos), os parciais também são espetaculares.

No Brasil, durante o dia 30, a Lua passará do “ladinho” do Sol, principalmente à tarde. Então, mesmo que não seja um eclipse para nós, astrônomos amadores e cientistas cidadãos com equipamentos adequados podem (e devem) fazer registros dos astros ao longo do dia.

Para observar o Sol, mesmo durante um eclipse total, é preciso utilizar filtros solares nos telescópios (nunca filtros para oculares!) e binóculos. Também é possível observar a olho nu, desde que se utilize um óculos especial ou uma lente de máscara de soldador número 14. Jamais olhe para o Sol com chapas de raio-X ou qualquer outro tipo de material.

A boa notícia é que nenhum eclipse vem sozinho. Dessa vez, o evento será acompanhado de um eclipse lunar total, que ocorrerá em 16 maio de 2022, então prepare-se para um dos eventos celestes visíveis a olho nu mais fascinantes! Para eclipses lunares, não é necessário nenhum equipamento ou filtro, mas você terá uma experiência especial se puder contar com um bom par de binóculos para astronomia.

Fonte: timeanddate.com