Vendaval desta tarde de quinta-feira destrói maior clube do sul do estado

O vendaval acompanhado de chuva causou estragos na tarde desta quinta-feira (28), na estrutura metálica do Mailing Lagoa em Balneário Gaivota, o maior clube do sul do estado . As informações foram confirmadas pelo empresário e proprietário do Mailing, Jabson Muller. A estrutura do pavilhão de 2400 metros de área , que abriga eventos nacionais o ano todo, ficou completamente retorcida, e os outros componentes de lona foram literalmente ao chão.

O proprietário , Jabson Muller em entrevista, ao Portal Amorim, afirma que o prejuízo deve passar de R$ 1 milhão. “Essa é a nossa estimativa parcial. Era um espaço teoricamente novo construído há três anos e meio ”.

Ainda de acordo com Jabson, no momento do vendaval não havia funcionários no local e ninguém ficou ferido. “Foi algo rápido com vento e chuva forte. Ficamos decepcionados com a situação, mas agora é reconstruir e seguir a vida. Faz parte e ninguém espera por isso”.

Em relação aos shows, nos próximos dias, em nota serão repassadas as informações oficiais.

Com informações Portal Amorim