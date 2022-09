Novo golpe do INSS: aposentados e pensionistas recebem ligações de secretaria fictícia. Saiba como se proteger

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são vítimas das mais variadas tentativas de golpe. A boa-fé dos mais idosos e humildes, em sua grande maioria, e a certeza do crédito em conta mensalmente, desperta a ganância de criminosos que veem nessas pessoas um alvo fácil. Um novo truque que circula na praça vem por ligação telefônica de uma fictícia Secretaria Nacional de Finanças, que seria ligada ao INSS. Os atendentes, se dizendo “responsáveis pelos interesses dos aposentados”, oferecem serviços, inclusive assuntos relacionados a empréstimos consignados.

Recebi uma ligação de uma pessoa se dizendo da Secretaria Nacional de Finanças, ligada ao INSS, e que cuida dos interesses dos aposentados. Perguntei qual era o site, e a atendente me informou que não havia site, que tudo era feito por telefone. Desconfiei na hora, mas deixei ela falar — conta a aposentada S.S., de 58 anos, moradora da Tijuca, na Zona Norte do Rio.

Segundo as aposentada, a atendente citou até a nova Lei dos Superendividados.

— Na ligação, me disseram que constava um empréstimo consignado no meu benefício e que estavam sendo cobrados juros exorbitantes. Disseram ainda que, com a nova Lei dos Superendividados, eu receberia todo o dinheiro cobrado a mais. Só que não tenho empréstimo no meu benefício, e as pessoas estavam em posse dos meus dados bancários — reclama.

O EXTRA tentou contato com os números que ligaram oferecendo serviços à aposentada, mas constam como inexistentes. Procurado, o Ministério do Trabalho e Previdência, pasta à qual o INSS está subordinado, informou que não existe essa secretaria e alertou sobre essa modalidade de golpe.

A pasta acrescentou que os criminosos mudam o nome do suposto órgão, mas o golpe continua o mesmo. Em julho passado, os fraudadores agiam utilizando o nome do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

A pasta informou também que os fraudadores, em julho passado, entraram em contato por telefone com segurados, passando-se por integrantes do governo. Sob a falsa alegação de que o cidadão teria o direito de receber valores atrasados de benefícios pagos pela Previdência Social, eles pedem ao segurado que informem dados pessoais e solicitam o depósito de determinada quantia em uma conta bancária, para liberar um pagamento que não existe.

