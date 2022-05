Cautela com o nível do Rio Carahá em Lages

A chuva persistente na manhã desta segunda-feira (2), já provocou transtornos em Lages. O nível do Rio Carahá subiu, ruas alagaram e córregos transbordaram. As imagens foram registradas pelos moradores e compartilhadas pelo WhatsApp. Muito cuidado e atenção em locais próximo ao rio.

Defesa Civil de Lages alerta para chuvas volumosas e temporais

A previsão de temporais e chuvas volumosas anunciadas pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina deixa em alerta a Defesa Civil de Lages, neste início da primeira semana de maio de 2022. Chove em todo o Estado, mas há risco alto previsto do Oeste para o Planalto de Santa Catarina, com maiores volumes na terça-feira quarta-feira

Está previsto para essa segunda-feira (2), terça-feira (3) e quarta-feira (4) um acumulado de chuvas que poderá superar 100 milímetros, volume muito significativo, pois a média mensal de chuvas para a região da Serra é de 120 milímetros. Poderão ocorrer chuvas acompanhadas de rajadas de Vento e granizo.

O coordenador da Defesa Civil municipal, João Eduardo Pacheco, avisa que em casos de ocorrências de enxurradas e alagamentos, ou quaisquer outros eventos climáticos adversos os telefones de emergência são: 98406-4037 e o 199 (esse com atendimento 24 horas). “Estamos em estado de alerta e de monitoramento da situação, com nossas equipes, viaturas e barcos de prontidão para quaisquer ocorrências. Basta que liguem para a Defesa Civil se necessário”, afirma Pacheco.

A Defesa Civil monitora a precipitação de chuvas através de um conjunto de pluviômetros instalados em pontos de estratégicos da área urbana e rural de Lages, especialmente junto aos rios.