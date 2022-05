Estradas e pontes submersas em São Joaquim após largo volume de chuvas

As informações que chegam dão conta de algumas interdições do trecho no município de São Joaquim para as localidades do interior devido as fortes chuvas.

De acordo com o Climaterra, já foi registrado volumes de 90mm a 100mm no município de São Joaquim o que deverá se prolongar ainda nas próximas 48h entre períodos de estiagem e chuva forte.

Pomares alagados na Invernadinha

Entre os trecho que sofreram interdição está a Invernadinha, situada a 17km do centro de São Joaquim. A Ponte está submersa e não há como passar no momento.

Ponte sobre o Rio Invernadinha

Ponte submersa sobre o Rio Invernadinha

Para o lado do Despraiado chegou a cair uma barreira, mas já foi retirada e os carros estão passando lentamente (um por um) no trecho proximo a propriedade do Produtor Eliseu Alves.

Queda de Barreira no acesso a localidade do Despraiado

Ônibus escolar numa travessia sobre o Rio Pelotas na localidade do Despraiado

Ponte submersa no Despraiado

Para o lado do Luizinho a ponte chegou a ficar submersa, a chuva deu uma trégua no início da tarde e voltou a ter passe de veículos. Porém ainda está perigosamente comprometido o trecho no Ponte do Palheiro (Rio Invernadinha).

Ponte do Palheiro (Rio Invernadinha)

Ponte sobre o Rio Pelotas na localidade do Luizinho

Nas ruas do Bairro Jardim Bandeira e Marita Campos o volume de água do Rio São Mateus assustou os moradores que moram nas margens (possíveis pontos de alagamentos podem ter sido evidenciado nessa região.

Margens do Rio São Mateus nas proximidades dos bairros Bandeira e Marita Campis

Já na Estância do Meio um ponte foi danificada por causa da forte correnteza, a prefeitura de São Joaquim preparou um desvio de forma emergencial.

Ponte danificada na Localidade de Estância do Meio

Rio faz ponte submergir na localidade de estância do meio

Já na famigerada Ponte das Goiabeiras, no Caminhos da Neve ela estava submersa no período da manhã e voltou a ficar visível nas primeiras horas da tarde. Porém, horas depois, voltou a ficar novamente debaixo da água.